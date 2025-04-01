В Горловке в результате атаки БПЛА на автобус пострадали 12 человек

Мэр уточнил, что из-за обрыва контактной сети и ремонтных работ в городе приостановлено движение троллейбусов. По его словам, помимо этого ВСУ ударили по поселку Нижний Хутор (Центрально-Городской район Горловки), там повреждены коммуникации. Также обесточены поселки Нижний Хутор и шахты им. В. И. Ленина.