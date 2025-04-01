В пожаре в свердловском поселке погиб мужчина

За минувшие сутки в Свердловской области ликвидировали один пожар, произошедший в жилом секторе. Вечером 31 марта в поселке Монетный под Березовским на улице Вокзальная горела кровля, перекрытия и домашнее имущество в помещениях 5-квартирного жилого дома. Площадь пожара составила 200 квадратов.