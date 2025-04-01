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В пожаре в свердловском поселке погиб мужчина

За сутки в Свердловской области произошел один пожар.

За минувшие сутки в Свердловской области ликвидировали один пожар, произошедший в жилом секторе. Вечером 31 марта в поселке Монетный под Березовским на улице Вокзальная горела кровля, перекрытия и домашнее имущество в помещениях 5-квартирного жилого дома. Площадь пожара составила 200 квадратов.

«В ходе ликвидации пожара был обнаружен мужчина без признаков жизни», — сообщили в региональном МЧС.

С огнем менее двух часов боролись 13 спасателей на четырех спецмашинах.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.