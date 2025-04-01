Под Иркутском иномарка после ДТП встала вертикально

Страшное ДТП произошло под Иркутском утром 1 апреля. Как сообщили КП-Иркутск в областной Госавтоинспекции, на 22 километре трассы «Иркутск-Листвянка» 34-летняя женщина за рулем «Тойоты Витц» съехала в кювет. Машина встала вертикально и оперлась на дерево.