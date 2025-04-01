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Под Иркутском иномарка после ДТП встала вертикально

В аварии погибла 64-летняя пассажирка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Страшное ДТП произошло под Иркутском утром 1 апреля. Как сообщили КП-Иркутск в областной Госавтоинспекции, на 22 километре трассы «Иркутск-Листвянка» 34-летняя женщина за рулем «Тойоты Витц» съехала в кювет. Машина встала вертикально и оперлась на дерево.

— В результате дорожного инцидента 64-летняя пассажирка скончалась на месте ДТП до приезда бригады медиков, — поделились инспекторы.

В результате аварии 64-летняя пассажирка погибла на месте до прибытия медиков. Еще два человека с травмами различной степени тяжести были экстренно госпитализированы.

Правоохранители проводят тщательную проверку всех обстоятельств происшествия.