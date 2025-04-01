Под Иркутском иномарка после ДТП встала вертикально

Страшное ДТП произошло под Иркутском утром 1 апреля. Как сообщили КП-Иркутск в областной Госавтоинспекции, на 22 километре трассы «Иркутск-Листвянка» 34-летняя женщина за рулем «Тойоты Витц» съехала в кювет. Машина встала вертикально и оперлась на дерево.
— В результате дорожного инцидента 64-летняя пассажирка скончалась на месте ДТП до приезда бригады медиков, — поделились инспекторы.
В результате аварии 64-летняя пассажирка погибла на месте до прибытия медиков. Еще два человека с травмами различной степени тяжести были экстренно госпитализированы.
Правоохранители проводят тщательную проверку всех обстоятельств происшествия.