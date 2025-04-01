36-летнюю хабаровчанку приговорили к 10 годам лишения свободы

Как установило следствие, в мае 2024 года женщина приобрела в интернет-магазине 5,8 грамма синтетического наркотика. После получения посылки с наркотиком, она направилась к своему дому на улице Павловича. Там её задержали сотрудники полиции, изъяв 7 свертков с наркотическим веществом.