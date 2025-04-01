36-летнюю хабаровчанку приговорили к 10 годам лишения свободы

В Хабаровске Центральный районный суд вынес приговор в отношении 36-летней местной жительницы, признанной виновной в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, — сообщает телеграм-канал «Прокуратура Хабаровского края».
Как установило следствие, в мае 2024 года женщина приобрела в интернет-магазине 5,8 грамма синтетического наркотика. После получения посылки с наркотиком, она направилась к своему дому на улице Павловича. Там её задержали сотрудники полиции, изъяв 7 свертков с наркотическим веществом.
Подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Стоит отметить, что женщина уже имела судимость за аналогичное преступление.
С учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил её к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.
Кроме того, подсудимой предоставлена отсрочка от отбытия наказания до достижения её ребёнком 14 лет.