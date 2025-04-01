Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

36-летнюю хабаровчанку приговорили к 10 годам лишения свободы

В Хабаровске осудили женщину за наркотики в особо крупном размере.

Источник: AP 2024

В Хабаровске Центральный районный суд вынес приговор в отношении 36-летней местной жительницы, признанной виновной в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, — сообщает телеграм-канал «Прокуратура Хабаровского края».

Как установило следствие, в мае 2024 года женщина приобрела в интернет-магазине 5,8 грамма синтетического наркотика. После получения посылки с наркотиком, она направилась к своему дому на улице Павловича. Там её задержали сотрудники полиции, изъяв 7 свертков с наркотическим веществом.

Подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Стоит отметить, что женщина уже имела судимость за аналогичное преступление.

С учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил её к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.

Кроме того, подсудимой предоставлена отсрочка от отбытия наказания до достижения её ребёнком 14 лет.