Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три квартиры пострадали от пожара в Березовском

Вечером 31 марта произошел пожар в пятиквартирном жилом доме на улице Вокзальной в поселке Монетном Березовского муниципального округа.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сигнал о возгорании поступил в 20:14.

На площади в 200 квадратных метров огонь повредил стены, пол, потолок, перекрытия, домашнее имущество трех квартир.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались три человека.

В борьбе с огнем были задействованы четыре единицы техники и 13 человек личного состава. В 21:25 огонь был локализован, в 22:05 прекращено открытое горение, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 23:48.

Также сообщается, что 31 марта, в 23:17, произошел пожар на улице Латвийской в Екатеринбурге. На площади 8 квадратных метров сгорел автомобиль ВАЗ 2107.