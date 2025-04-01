Три квартиры пострадали от пожара в Березовском

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сигнал о возгорании поступил в 20:14.
На площади в 200 квадратных метров огонь повредил стены, пол, потолок, перекрытия, домашнее имущество трех квартир.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались три человека.
В борьбе с огнем были задействованы четыре единицы техники и 13 человек личного состава. В 21:25 огонь был локализован, в 22:05 прекращено открытое горение, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 23:48.
Также сообщается, что 31 марта, в 23:17, произошел пожар на улице Латвийской в Екатеринбурге. На площади 8 квадратных метров сгорел автомобиль ВАЗ 2107.