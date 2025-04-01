Роковая доза в небе: женщина едва не умерла на борту самолета во Владивостоке

Сразу после посадки на борт Airbus A319 женщина, имя которой не называется, почувствовала себя плохо и утратила способность передвигаться.
Как сообщает тг-канал aviatorshina, прямо перед посадкой на борт женщина выпила 10 таблеток мощного транквилизатора и столько же противоэпилептического препарата, и вскоре перестала реагировать на окружающих.
«Оказалось, она приняла десять таблеток “Клоназепама” и ещё десяток “Конвалиса” перед самым вылетом рейса SU-5608, чтобы успокоиться. Эти лекарства прописываются при нейролептических болях и эпилепсии. В таких лошадиных дозах успокоительные в крайних случаях могут привести к летальному исходу», — сообщает источник.
Ситуация на борту развивалась стремительно: бортпроводники заметили, что пассажирка ослаблена, не может говорить и передвигаться. Экипаж принял срочные меры: в салон вызвали медика, а по прилете женщину уже ждали врачи. Диагноз оказался неутешительным — острая передозировка психотропными препаратами.
По прибытии в Южно-Сахалинск женщину передали бригаде скорой помощи. Фельдшер поставил диагноз «острое пероральное отравление анксиолитиками». Врачи заверили, что ее жизни ничего не угрожает. Факт суицида женщина отрицает, а потому можно предположить, что страх девушки перед перелетом оказался сильнее здравого смысла. Полицейские начали проверку по факту произошедшего.