Роковая доза в небе: женщина едва не умерла на борту самолета во Владивостоке

«Оказалось, она приняла десять таблеток “Клоназепама” и ещё десяток “Конвалиса” перед самым вылетом рейса SU-5608, чтобы успокоиться. Эти лекарства прописываются при нейролептических болях и эпилепсии. В таких лошадиных дозах успокоительные в крайних случаях могут привести к летальному исходу», — сообщает источник.