Пенсионерка из Екатеринбурга отказывается забирать миллионы, которые она отдала мошенникам

В полиции рассказали, что 70-летней женщине позвонили люди под видом силовиков и убедили в необходимости помочь следствию в поимке преступников. Для этого надо было обналичить все свои сбережения, а потом передать их курьеру. Поскольку это секретная спецоперация, посыльный должен был сказать пенсионерке кодовое слово «Рим». Пожилая женщина, следуя инструкции, отдала мошеннику 4 млн рублей.