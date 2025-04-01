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Пенсионерка из Екатеринбурга отказывается забирать миллионы, которые она отдала мошенникам

Пенсионерка из Екатеринбурга не верит полицейским и не хочет забирать 4 млн рублей, которые она передала мошенникам.

Пенсионерка из Екатеринбурга передала мошенникам 4 млн рублей, а теперь отказывается забирать их назад. Об этом сообщили ЕАН в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В полиции рассказали, что 70-летней женщине позвонили люди под видом силовиков и убедили в необходимости помочь следствию в поимке преступников. Для этого надо было обналичить все свои сбережения, а потом передать их курьеру. Поскольку это секретная спецоперация, посыльный должен был сказать пенсионерке кодовое слово «Рим». Пожилая женщина, следуя инструкции, отдала мошеннику 4 млн рублей.

Полицейские уже наблюдали за курьером и задержали его. Мужчина признался, что был завербован через мессенждер. Полученные от обмана людей деньги он перечислял «работодателям», оставляя себе оговоренный процент.

Неожиданная проблема возникла с пенсионеркой. Она все еще уверена, что стала участницей спецоперации, не верит полицейским и отказывается забирать свои деньги. Изъятые 4 млн рублей по-прежнему хранятся в сейфе у следователя.