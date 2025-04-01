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Житель Прикамья осужден за кражу у бывшего работодателя

Губахинский городской суд вынес приговор 51-летнему жителю Гремячинска.

Источник: AP 2024

Он признан виновным в краже с незаконным проникновением в помещение, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В сентябре 2022 года в отделение полиции в Гремячинске обратился индивидуальный предприниматель: из хозяйственных построек на территории принадлежащей ему базы была совершена кража, ущерб превысил 9 тысяч рублей.

Правоохранители установили личность предполагаемого виновника. Это был бывший хозяйственный работник предпринимателя, ранее проживавший на территории базы из-за отсутствия определенного места жительства. Фигурант ранее судим за имущественные преступления.

Установлено, что гремячинец, воспользовавшись отсутствием хозяина, проник через проем в заборе на территорию производственного комплекса. Встретив незапертую дверь в столярной мастерской, он зашел внутрь и похитил из шкафа шесть цепей от бензопилы. Затем злоумышленник посетил баню, откуда прихватил сувенирный нож. Мужчина скрылся с похищенным имуществом и распорядился им по своему усмотрению.

Фигурант полностью признал себя виновным в инкриминируемом преступлении.

Суд учел неотбытую часть по ранее вынесенному приговору и приговорил виновного к 5 годам 6 месяцам в исправительной колонии строгого режима.