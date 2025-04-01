Житель Прикамья осужден за кражу у бывшего работодателя

Он признан виновным в краже с незаконным проникновением в помещение, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В сентябре 2022 года в отделение полиции в Гремячинске обратился индивидуальный предприниматель: из хозяйственных построек на территории принадлежащей ему базы была совершена кража, ущерб превысил 9 тысяч рублей.
Правоохранители установили личность предполагаемого виновника. Это был бывший хозяйственный работник предпринимателя, ранее проживавший на территории базы из-за отсутствия определенного места жительства. Фигурант ранее судим за имущественные преступления.
Установлено, что гремячинец, воспользовавшись отсутствием хозяина, проник через проем в заборе на территорию производственного комплекса. Встретив незапертую дверь в столярной мастерской, он зашел внутрь и похитил из шкафа шесть цепей от бензопилы. Затем злоумышленник посетил баню, откуда прихватил сувенирный нож. Мужчина скрылся с похищенным имуществом и распорядился им по своему усмотрению.
Фигурант полностью признал себя виновным в инкриминируемом преступлении.
Суд учел неотбытую часть по ранее вынесенному приговору и приговорил виновного к 5 годам 6 месяцам в исправительной колонии строгого режима.