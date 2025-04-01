Житель Прикамья осужден за кражу у бывшего работодателя

Установлено, что гремячинец, воспользовавшись отсутствием хозяина, проник через проем в заборе на территорию производственного комплекса. Встретив незапертую дверь в столярной мастерской, он зашел внутрь и похитил из шкафа шесть цепей от бензопилы. Затем злоумышленник посетил баню, откуда прихватил сувенирный нож. Мужчина скрылся с похищенным имуществом и распорядился им по своему усмотрению.