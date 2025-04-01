На загоревшемся в Малайзии газопроводе произошел взрыв

Взрыв произошел на газопроводе недалеко от столицы Малайзии, Куала-Лумпуры, в результате вспыхнувшего на объекте пожара. В Telegram-каналах и СМИ распространяются видео с полыхающим огнем, столб которого поднялся примерно на 500 метров.
Как сообщалось ранее, пожар начался на газопроводе, находящемся в районе городка Путра-Хайтс, — из-за порыва на объекте. Пострадали 25 человек, и загорелись несколько расположенных рядом домов.
Местные власти организовали эвакуацию населения из близлежащих к газопроводу жилых районов.