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На загоревшемся в Малайзии газопроводе произошел взрыв

Огонь на объекте поднялся примерно на 500 метров.

Источник: Аргументы и факты

Взрыв произошел на газопроводе недалеко от столицы Малайзии, Куала-Лумпуры, в результате вспыхнувшего на объекте пожара. В Telegram-каналах и СМИ распространяются видео с полыхающим огнем, столб которого поднялся примерно на 500 метров.

Как сообщалось ранее, пожар начался на газопроводе, находящемся в районе городка Путра-Хайтс, — из-за порыва на объекте. Пострадали 25 человек, и загорелись несколько расположенных рядом домов.

Местные власти организовали эвакуацию населения из близлежащих к газопроводу жилых районов.