На загоревшемся в Малайзии газопроводе произошел взрыв

Взрыв произошел на газопроводе недалеко от столицы Малайзии, Куала-Лумпуры, в результате вспыхнувшего на объекте пожара. В Telegram-каналах и СМИ распространяются видео с полыхающим огнем, столб которого поднялся примерно на 500 метров.