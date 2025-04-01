В Башкирии с начала года произошло 25 природных пожаров.

25 природных пожаров произошло в Башкортостане с начала 2025 года. По данным МЧС по РБ, за сутки произошло семь загораний сухой растительности: в Абзелиловском, Уфимском, Альшеевском районах и в городах Агидель и Кумертау. Горение потушили. Общая площадь составила 2,5 га.
25 загораний сухой растительности на общей площади 34,8 га произошли на территории Баймакского, Гафурийского районов, Кумертау, два пожара на территории Ишимбайского, Уфимского районов, Агидели, три пожара в Альшеевском районе и Сибае, четыре пожара в Хайбуллинском и шесть пожаров на территории Абзелиловского района. Все они ликвидированы, пострадавших нет.