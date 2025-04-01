В Ростовской области водитель легковушки разбился в ДТП

Под Шахтами произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Трагедия произошла 31 марта в 18:20 на 13 километре автодороги «Шахты — Белая Калитва».
По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» не выбрал безопасную скорость движения. В какой-то момент он потерял управление над транспортным средством и допустил съезд в левый кювет. Автомобиль несколько раз перевернулся.
В результате ДТП водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать его смерть.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.