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В Ростовской области водитель легковушки разбился в ДТП

Смертельное ДТП под Шахтами: водитель «Лады Гранты» погиб, съехав в кювет.

Источник: Комсомольская правда

Под Шахтами произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Трагедия произошла 31 марта в 18:20 на 13 километре автодороги «Шахты — Белая Калитва».

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» не выбрал безопасную скорость движения. В какой-то момент он потерял управление над транспортным средством и допустил съезд в левый кювет. Автомобиль несколько раз перевернулся.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать его смерть.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.