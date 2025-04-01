За ложное донесение о бомбе в ресторане осуждена жительница Павлодара

«В период новогодних мероприятий в прошлом году на пульт “102” центра оперативного управления поступило сообщение, что “в ресторане “Инжу” заложена бомба”. Звонила девушка. На место происшествия незамедлительно прибыли все силы экстренного реагирования. Прибывшие саперы провели обследование, к счастью ничего подозрительного не нашли», — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области во вторник.
Полиция установила и задержала 27-летную павлодарку и по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбудила уголовное дело. Известно, на момент совершения преступления женщина, воспитывающая троих детей, находилась на восьмом месяце беременности.
Сообщается, что она вызвалась организовать мероприятие к Новому году для своих коллег. В ноябре начала собирать деньги на новогодний корпоратив, якобы для предоплаты. Однако растратила их по своему усмотрению, надеясь к указанному сроку накопить.
Позже оказалось, что именно на эту дату свободных мест в ресторане не было и денег тоже. Тогда она и сообщила о якобе заложенной в «Инжу» бомбе в полицию. Женщина использовала старую SIM-карту, а после звонка выкинула ее и поставила в сотовый телефон действующую SIM-карту.
Когда коллеги собрались у ресторана, полицейские эвакуировали гостей.
В суде павлодарка вину в содеянном признала. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма ее осудили сроком на один год и шесть месяцев ограничения свободы.