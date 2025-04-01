За ложное донесение о бомбе в ресторане осуждена жительница Павлодара

Позже оказалось, что именно на эту дату свободных мест в ресторане не было и денег тоже. Тогда она и сообщила о якобе заложенной в «Инжу» бомбе в полицию. Женщина использовала старую SIM-карту, а после звонка выкинула ее и поставила в сотовый телефон действующую SIM-карту.