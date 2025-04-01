Челябинская пенсионерка поверила в легенду о замене счетчиков и лишилась около 1 млн

В отделе МВД 62-летняя женщина рассказала, что ей поступил звонок в мессенджере от сотрудницы энергоснабжающей компании, которая сообщила о необходимости замены счетчиков.
Через несколько минут в том же мессенджере позвонил мужчина и, представившись следователем, стал запугивать женщину, что теперь злоумышленники могут осуществлять различные переводы ее денежных средств за границу, за что ее обвинят в тяжких преступлениях.
«Позвонивший лжесотрудник финансовой организации заявил, что все деньги необходимо положить на якобы безопасный счет, а затем можно будет их снять. На протяжении продолжительного времени мошенники убеждали женщину снимать личные денежные средства, оформлять кредиты и переводить суммы на их счета», — рассказали в полиции.
Через банкомат женщина внесла 984 тыс. рублей. Спустя время она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.