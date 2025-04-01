В Башкирии сверстники избили подростка-инвалида.

Подростка-инвалида избили ровесники в селе Большеустьикинское Мечетлинского района Башкирии. Видео конфликта опубликовано в соцсетях. На записи, сделанной одним из участников потасовки видно, как ребята сначала долго обсуждают, кто будет драться с парнем на костыле, и даже решают, что достанется победителю, например, кроссовки. Потом один из парней вышел «на поединок» и избил подростка. Аноним, который решил придать огласке данный инцидент, отметил, что мальчик-инвалид обучается на дому и только недавно встал на ноги.