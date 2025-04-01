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«Не заслуживает снисхождения»: присяжные вынесли вердикт обвиняемому в смертельной драке

Виновный в драке со смертельным исходом в Приморье проведет восемь лет в колонии.

Источник: Комсомольская правда

В Пограничном округе на основании вердикта присяжных заседателей местного приговорили к длительному лишению свободы. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть человека, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По информации ведомства, в декабре 2019 года в муниципальном учреждении культуры села Украинка Пограничного МО пьяный мужчина во время ссоры избил другого приморца руками и ногами. Не менее девяти ударов пришлись по голове и лицу потерпевшего. В итоге на следующий день его оппонент скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы.

«Он единодушно признан присяжными виновным и не заслуживающим снисхождения. На основании вердикта присяжных заседателей председательствующий судья вынес обвинительный приговор».

По решению суда, мужчина проведет восемь лет в исправительной колонии строгого режима.