В Самаре задержали руководителя театра оперы и балета за мошенничество

В ведомстве объяснили: один из руководителей Самарского театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича похитил средства областного министерства культуры. Их выделили на постановку спектакля «Дон Кихот Ламанчский» (12+).
Руководитель поручил подчиненным заключить соглашения на создание мягких декораций с аффилированной компанией по завышенному ценнику. Далее оформили фиктивные договоры с подконтрольными ИП и самозанятыми.
Те получили 1,6 млн рублей, обналичили их и передали злоумышленнику. На него завели дело по факту мошенничества. До этого экс-директор самарского речпорта причинил ущерб в 28 млн рублей. Его осудят за превышение должностных полномочий.