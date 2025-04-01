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В Самаре задержали руководителя театра оперы и балета за мошенничество

Всего злоумышленник «заработал» 1,6 млн рублей. Подробностями поделилась пресс-служба регионального УФСБ.

В ведомстве объяснили: один из руководителей Самарского театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича похитил средства областного министерства культуры. Их выделили на постановку спектакля «Дон Кихот Ламанчский» (12+).

Руководитель поручил подчиненным заключить соглашения на создание мягких декораций с аффилированной компанией по завышенному ценнику. Далее оформили фиктивные договоры с подконтрольными ИП и самозанятыми.

Те получили 1,6 млн рублей, обналичили их и передали злоумышленнику. На него завели дело по факту мошенничества. До этого экс-директор самарского речпорта причинил ущерб в 28 млн рублей. Его осудят за превышение должностных полномочий.