Экс-полицейскую отправили в колонию за организацию незаконной миграции

По данным СКР по Свердловской области, находясь в составе организованной преступной группы, в 2021—2023 годах она организовала незаконное пребывание в России 54 иностранцам. Для этого она составляла заведомо ложные рапорты, подтверждающие факты якобы проживания иностранцев по определенному адресу, не проводя проверку — после этого рапорты с ее подписью передавались в миграционную службу, в том числе для получения гражданства РФ. Уголовные дела в отношении других участников группы расследовались отдельно. «Ее непосредственные руководители сторонними наблюдателями не остались, они привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущения в работе с личным составом по антикоррупционной составляющей», — добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.