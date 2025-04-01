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Декана нижегородской академии развели на 1,2 млн рублей

Два жителя Нижнего Новгорода стали жертвами мошенников, которые представились их руководителями и сотрудниками различных ведомств. Общий ущерб от обмана составил свыше 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Источник: НИА-Нижний Новгород

В полицию обратилась 59-летняя методист одного из техникумов. Женщина рассказала, что в течение трёх дней получала звонки через мессенджер от неизвестных. Сначала они представились её начальником, а затем — сотрудниками силовых и надзорных органов.

Злоумышленники убедили женщину, что её банковский счёт якобы подвергся атаке, и чтобы спасти средства, необходимо срочно перевести деньги на «безопасные» счета. Не подозревая подвоха, потерпевшая перечислила 2 900 000 рублей на указанные реквизиты.

Похожая схема была применена и в отношении 71-летнего декана академии. После переписки с человеком, который представился его бывшим руководителем, мужчина перевёл 1 297 000 рублей на счёт, указанный злоумышленником.

Когда деньги не вернулись, а связь с «работодателями» прервалась, оба потерпевших поняли, что стали жертвами аферы. Совокупный ущерб составил 4 197 000 рублей.

По этим фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас сотрудники полиции проводят следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.