В Башкирии дроппер заплатит жертве мошенничества крупную сумму.

По версии следствия, в июне прошлого года пенсионерке позвонил неизвестный, якобы представитель инвестиционной компании. Голос в трубке убедил ее перевести деньги на специальный счет. В итоге за два месяца женщина перевела дропперу почти 4 млн рублей. Для защиты интересов потерпевшей прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца счета похищенного, а также около 200 тысяч рублей процентов за пользование чужими деньгами. Яшкинский районный суд Кемеровской области требования прокурора полностью удовлетворил, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.