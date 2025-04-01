Катер с туристами из Казахстана и России взорвался на берегу моря в Таиланде

Как сообщает издание, изначально на катере находились 31 турист из Казахстана и РФ. Но в момент инцидента на борту остался турист из России, который получил ожоги.
Остальные не пострадали, пишет издание.
Катер с туристами из России и Казахстана взорвался и загорелся около острова Майтон, который находится на юге Таиланда, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.
Как сообщает издание, изначально на катере находились 31 турист из Казахстана и РФ. Но в момент инцидента на борту остался турист из России, который получил ожоги.
Остальные не пострадали, пишет издание.