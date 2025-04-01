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Катер с туристами из Казахстана и России взорвался на берегу моря в Таиланде

Катер с туристами из России и Казахстана взорвался и загорелся около острова Майтон, который находится на юге Таиланда, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Источник: Nur.kz

Как сообщает издание, изначально на катере находились 31 турист из Казахстана и РФ. Но в момент инцидента на борту остался турист из России, который получил ожоги.

Остальные не пострадали, пишет издание.