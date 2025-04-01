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В Ростовской области два дома сгорели из-за неисправных печей

В Ростовской области участились случаи пожаров из-за неисправных печей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области два дома сгорели из-за неисправных печей. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, за последнее время в области зафиксировано несколько возгораний в частных домах, связанных с нарушением правил эксплуатации печного отопления.

Так, в Матвеевом Кургане пожилая женщина вовремя заметила возгорание, вызванное прогаром дымохода. Пожарным потребовалось задействовать шесть человек и две единицы техники, чтобы потушить огонь на площади 35 м².

Второй случай произошел в поселке Глубокий Каменского района. Причиной пожара стал неисправный дымоход. Печь оставалась без присмотра, что привело к возгоранию. Ликвидация последствий потребовала пять спасателей и два пожарных автомобиля.