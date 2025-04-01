Жительница Хабаровского края обманула подругу на миллион рублей

В сентябре 2024 года потерпевшая рассказала подруге о планах купить машину. Обвиняемая представилась посредником, заявив, что у нее есть «проверенный» человек, который привезет авто из-за границы. Она создала фальшивую переписку, выдавая себя за мужчину-продавца, и отправила подруге фото несуществующего автомобиля. Доверчивая подруга перевела 1,1 миллиона рублей, которые мошенница потратила на личные нужды.