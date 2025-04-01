Жительница Хабаровского края обманула подругу на миллион рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 34-летней жительницы поселка Хор, обманувшей свою подругу на 1,1 миллиона рублей под предлогом помощи в покупке автомобиля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В сентябре 2024 года потерпевшая рассказала подруге о планах купить машину. Обвиняемая представилась посредником, заявив, что у нее есть «проверенный» человек, который привезет авто из-за границы. Она создала фальшивую переписку, выдавая себя за мужчину-продавца, и отправила подруге фото несуществующего автомобиля. Доверчивая подруга перевела 1,1 миллиона рублей, которые мошенница потратила на личные нужды.
Обвиняемая признала вину и частично возместила ущерб. По требованию прокуратуры ее имущество арестовано. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере передано в суд района имени Лазо.
Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы.