Пьяный водитель, лишённый прав, устроил ДТП, сбил инспектора и пытался скрыться

При проверке выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом с 11 ноября 2024 года он был лишён водительских прав. Нарушителя доставили в областной наркологический диспансер на медицинское освидетельствование, а транспортное средство отправили на штрафстоянку.