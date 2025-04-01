Пьяный водитель, лишённый прав, устроил ДТП, сбил инспектора и пытался скрыться

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором водитель автомобиля Spark игнорирует законное требование инспектора остановиться, а затем сбивает его и скрывается с места происшествия.
В ГСБДД прокомментировали ситуацию. Инцидент произошёл 30 марта в Андижанском районе. Как выяснилось, 41-летний водитель, управляя Spark, потерял управление, врезался в другой автомобиль той же марки, остановившийся на красный свет, и после этого поспешно скрылся.
Пострадавший сообщил о случившемся по номеру 102, и патрульные, дежурившие поблизости, получили информацию о нарушителе. Когда инспекторы попытались остановить Spark, водитель проигнорировал их сигнал и сбил одного из сотрудников, продолжив движение. Спустя некоторое время автомобиль всё же удалось остановить.
При проверке выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом с 11 ноября 2024 года он был лишён водительских прав. Нарушителя доставили в областной наркологический диспансер на медицинское освидетельствование, а транспортное средство отправили на штрафстоянку.
Сам водитель заявил, что он осознаёт свою вину и «сто раз извиняется перед всеми», добавив, что готов понести заслуженное наказание.
На данный момент по факту происшествия проводится предварительное расследование. Водителю предстоит ответить перед законом сразу по нескольким статьям.