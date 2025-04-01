Водитель погиб и три человека в больнице после жуткого ДТП с лосем под Добрушем. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
Согласно предварительным данным, 31 марта примерно в 17.20 22-летний водитель автомобиля Volkswagen ехал на пятом километре автодороги М-10 «граница Российской Федерации-Гомель-Кобрин» и сбил внезапно выбежавшего на дорогу лося.
В ведомстве сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте. Также сказано, что пассажиры 21, 23, 24 лет были доставлены в больницу с травмами. Сказано, что лось пал на месте аварии.
Ранее в Молодечненском районе водитель маршрутки обманом выманил у пяти женщин 68 тысяч рублей: «Просил деньги на похороны ребенка из хосписа, на срочную операцию отцу».
Тем временем водитель квадроцикла погиб под Смолевичами, врезавшись в металлические ворота.
Кроме того, мама пропавшего под Барановичами десятилетнего мальчика раскрыла подробности его исчезновения: «Повернул в другую сторону, упал в яму, переночевал в поле, звал на помощь».