На Ветеранов электросамокатчик сбил 5-летнего мальчика

ДТП произошло 31 марта около 16:30 на велопешеходной дорожке, проложенной вдоль проспекта Ветеранов от улицы Тимофея Федорова в направлении улицы Генерала Кравченко. На женщину с 5-летним мальчиком наехал 25-летний петербуржец на электросамокате, двигавшийся во встречном направлении.