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На Ветеранов электросамокатчик сбил 5-летнего мальчика

Ребёнок находится в больнице.

В Сосновой Поляне электросамокатчик сбил 5-летнего ребенка. Пострадавшего госпитализировали в больницу, рассказали в АН «Оперативное прикрытие».

ДТП произошло 31 марта около 16:30 на велопешеходной дорожке, проложенной вдоль проспекта Ветеранов от улицы Тимофея Федорова в направлении улицы Генерала Кравченко. На женщину с 5-летним мальчиком наехал 25-летний петербуржец на электросамокате, двигавшийся во встречном направлении.

Мальчик с закрытым переломом правой ключицы, гематомой лба, ссадиной лица, ушибом грудной клетки, в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу. Молодой человек обратился в травмпункт с закрытым переломом правой лучевой кости и ушибом левого лучезапястного сустава.

Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ.

Водитель Volkswagen влетел в столб из-за самокатчика на Суздальском проспекте.