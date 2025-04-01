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Охота на тигра стоила жителю Хабаровского края свободы и денег

Суд обязал мужчину выплатить 2,5 млн рублей за убийство краснокнижного хищника.

Источник: AP 2024

В Хабаровском крае суд вынес приговор мужчине, который застрелил амурского тигра на территории национального парка «Анюйский», — сообщает телеграм-канал «Суды Хабаровского края».

По данным следствия, находясь в заповеднике, он открыл огонь по тигру, но не убил его сразу. Раненый хищник потерял способность охотиться и позже, ослабленный, забрел на зимовье, где находились сам стрелявший и его напарник.

Как установил суд, тигр пробрался в жилище и напал на второго охотника. В ответ мужчина добил животное на месте.

Нанайский районный суд признал его виновным по статьям «Незаконная охота на особо ценные виды животных» и «Незаконное хранение оружия». Осужденному назначили 2 года 2 месяца исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Кроме того, суд удовлетворил иск заповедника «Заповедное Приамурье», взыскав с мужчины 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации за ущерб, причиненный редкому виду.

Приговор пока не вступил в законную силу — осужденный подал апелляцию.