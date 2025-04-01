Семью бывшего менеджера Bloomberg нашли мертвой дома в Южной Каролине

Самарелу было 54 года, его жене — 45. Fox News со ссылкой на страницу Самарела в LinkedIn пишет, что он родился в Нью-Джерси, а в Bloomberg занимал должность инвестиционного менеджера. Когда он покинул этот пост и чем занимался после, не уточняется, однако канал передает, что семья была богатой. Лина Самарел работала медсестрой и оказывала психиатрическую помощь, а ранее была сотрудницей Министерства по делам ветеранов США.