Семью бывшего менеджера Bloomberg нашли мертвой дома в Южной Каролине

Полицейские обнаружили тела утром в пятницу, 29 марта, когда прибыли в дом после звонка обеспокоенных соседей. По предварительным данным, смерть наступила между 10:20 и 11:29 утра.
В правоохранительных органах не уточнили, были ли Самарелы убиты или погибли в результате несчастного случая, но сообщили, что «угрозы для общественности нет».
Двое других детей пары — дочь и сын — в момент произошедшего были в школе. В заявлении офиса шерифа говорится, что более подробная информация будет опубликована позднее, по мере расследования.
Самарелу было 54 года, его жене — 45. Fox News со ссылкой на страницу Самарела в LinkedIn пишет, что он родился в Нью-Джерси, а в Bloomberg занимал должность инвестиционного менеджера. Когда он покинул этот пост и чем занимался после, не уточняется, однако канал передает, что семья была богатой. Лина Самарел работала медсестрой и оказывала психиатрическую помощь, а ранее была сотрудницей Министерства по делам ветеранов США.
Daily Mail пишет, что семья жила в доме площадью 5100 кв. футов (473,8 кв. м), построенном в 2019 году. Стоимость особняка с пятью спальнями и шестью ванными комнатами составила $783 тыс.
В конце февраля полицейские нашли тела голливудской звезды Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы в их доме в Санта-Фе. Судмедэксперты пришли к выводу, что они умерли от естественных причин.
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