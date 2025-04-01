В Узбекистане задержан мошенник с 1,1 тыс. банковских карт. Его жертвами стали более тысячи человек

Жертвой подобных схем может стать практически каждый — особенно если поверит в красивые обещания «удвоить доход за пару дней». Об этом сообщил Центр кибербезопасности МВД.
В последнее время в социальных сетях всё чаще появляются объявления о возможности лёгкого заработка с помощью трейдинга — покупки и продажи акций или криптовалют в интернете. Пользователей уверяют: вложи миллион — и уже через пару дней получишь два. Без рисков, без усилий. Конечно же, это мошенничество.
Недавно в органы внутренних дел обратился житель Хорезмской области. Он рассказал, что вступил в Telegram-группу, якобы связанную с обучением трейдингу. В чате он начал общение с неким «Мухаммадом», который уверял, что поможет приумножить вложенные средства.
Поверив в обещания, мужчина перевёл на указанную банковскую карту 3,5 миллиона сумов. Получив деньги, мошенник сразу заблокировал жертву и внёс её в «чёрный список».
Благодаря оперативной работе сотрудников Центра кибербезопасности МВД личность злоумышленника удалось установить. При обыске у него дома и в хозяйственных помещениях были обнаружены: 96 мобильных телефонов, 1171 пластиковая банковская карта, 343 SIM-карты.
По данным МВД, мошенник успел обмануть свыше тысячи узбекистанцев. В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.