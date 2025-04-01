В Узбекистане задержан мошенник с 1,1 тыс. банковских карт. Его жертвами стали более тысячи человек

В последнее время в социальных сетях всё чаще появляются объявления о возможности лёгкого заработка с помощью трейдинга — покупки и продажи акций или криптовалют в интернете. Пользователей уверяют: вложи миллион — и уже через пару дней получишь два. Без рисков, без усилий. Конечно же, это мошенничество.