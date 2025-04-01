25 возгораний сухой растительности случилось в Башкирии с начала года

25 случаев возгорания сухой растительности с начала 2025-го охватили 34,8 гектара в Баймакском и Гафурийском районах, а также в Кумертау. Два пожара произошли в Агидели и Ишимбайском и Уфимском районах, три — Альшеевском районе и Сибае, четыре — в Хайбуллинском районе, шесть — в Абзелиловском районе.