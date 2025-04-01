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25 возгораний сухой растительности случилось в Башкирии с начала года

В Башкирии за 2025 год произошло 25 природных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

С начала текущего года в Башкирии зарегистрировано 25 природных пожаров. За последние сутки, как сообщает МЧС республики, за минувшие сутки огнеборцы потушили семь природных пожаров в Абзелиловском, Уфимском, Альшеевском районах, а также в городах Агидель и Кумертау. Общая площадь возгораний составила 2,5 гектара.

25 случаев возгорания сухой растительности с начала 2025-го охватили 34,8 гектара в Баймакском и Гафурийском районах, а также в Кумертау. Два пожара произошли в Агидели и Ишимбайском и Уфимском районах, три — Альшеевском районе и Сибае, четыре — в Хайбуллинском районе, шесть — в Абзелиловском районе.

Все очаги возгораний были ликвидированы, жертв и пострадавших нет.

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