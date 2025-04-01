В Челябинской области зафиксирован первый в 2025 году случай укуса клеща

По информации Катав-Ивановского территориального отдела Роспотребнадзора, это произошло 30 марта.
«Это очень рано, отмечают специалисты. В прошлом году первый кровосос был замечен на теле жителя Катав-Ивановска 12 апреля», — сообщает местная газета «Авангард».
Ранее другой официальной информации о подобных случаях не поступало.
Напомним, весь регион является эндемичным по клещевым инфекциям, что обусловлено постоянным присутствием в природных стациях иксодовых клещей, являющихся переносчиками вируса энцефалита, возбудителей боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза.
«Предопределяет неблагоприятный прогноз на сезон 2025 года относительно мягкая зима, что позволит сохраниться большому количеству иксодовых клещей и их прокормителей (мелких грызунов и других теплокровных животных)», — комментировали ранее в региональном Роспотребнадзоре.
Первыми «жертвами» клещей являются собаководы, садоводы, дачники, посетители кладбищ. Не исключено присасывание клещей в парках, скверах, на пустырях и даже в неблагоустроенных дворах городских домов и сельских усадеб.
За 2024 год от укусов клещей пострадали 13 тыс. 718 человек. з числа пострадавших 25,9% — дети и подростки. Заболели клещевым энцефалитом 87 южноуральцев, боррелиозом — 74.