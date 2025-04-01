В Челябинской области зафиксирован первый в 2025 году случай укуса клеща

«Предопределяет неблагоприятный прогноз на сезон 2025 года относительно мягкая зима, что позволит сохраниться большому количеству иксодовых клещей и их прокормителей (мелких грызунов и других теплокровных животных)», — комментировали ранее в региональном Роспотребнадзоре.