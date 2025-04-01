Высокопоставленного чиновника осудили в Таразе

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, 20 марта судом Тараза осужден и.о. руководителя Инспекции транспортного контроля по Жамбылской области Кемелов Д. Чиновник признан виновным в неоднократном получении взяток от 100 до 450 тыс. тенге от владельцев и водителей грузовых автомашин Мамырова М., Абдуллаева Н. и Канатова Е. за беспрепятственное перемещение по территории области.