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Высокопоставленного чиновника осудили в Таразе

Осужден исполнявший обязанности руководителя Инспекции транспортного контроля по Жамбылской области, а также еще несколько человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, 20 марта судом Тараза осужден и.о. руководителя Инспекции транспортного контроля по Жамбылской области Кемелов Д. Чиновник признан виновным в неоднократном получении взяток от 100 до 450 тыс. тенге от владельцев и водителей грузовых автомашин Мамырова М., Абдуллаева Н. и Канатова Е. за беспрепятственное перемещение по территории области.

Мамыров, помимо дачи взятки, выступил посредником в получении взятки Кемеловым от Абдуллаева и Канатова. Кемелову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, Мамырову — 3 года лишения свободы, взяткодателям Абдуллаеву и Канатову — штраф в размере 5,6 млн тенге каждому. Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственных учреждениях. Судебный акт пока не вступил в законную силу.