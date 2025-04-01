Восьмилетняя девочка попала под колеса BMW X5 на пешеходном переходе в Жодино

Сообщается, что 31 марта, в понедельник, в Жодино примерно в 12.51 65-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля BMW X5, на улице 50 лет Октября решил сократить путь. Он проехал по встречке и в момент левого поворота на проспекте Ленина не пропустил восьмилетнюю девочку.