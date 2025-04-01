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Восьмилетняя девочка попала под колеса BMW X5 на пешеходном переходе в Жодино

В Жодино водитель автомобиля BMW X5 сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе.

Источник: Комсомольская правда

Восьмилетняя девочка попала под колеса BMW X5 на пешеходном переходе в Жодино. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Сообщается, что 31 марта, в понедельник, в Жодино примерно в 12.51 65-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля BMW X5, на улице 50 лет Октября решил сократить путь. Он проехал по встречке и в момент левого поворота на проспекте Ленина не пропустил восьмилетнюю девочку.

Уточняется, что несовершеннолетняя переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка была доставлена в больницу с телесными повреждениями.

Ранее учащийся пятого класса был доставлен в больницу после пожара в одной из школ в Жодино: «Находится под наблюдением реаниматологов».

Тем временем мама пропавшего под Барановичами десятилетнего мальчика раскрыла подробности его исчезновения: «Повернул в другую сторону, упал в яму, переночевал в поле, звал на помощь».

А еще синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ливней 1 апреля в Беларуси.