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Три человека погибли на пожаре в Ковернинском округе

Обстоятельства выясняются.

Источник: Время

Пожар произошел в личном жилом доме на улице Юбилейной в деревне Большие мосты сегодня ночью, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу № 1-БИС. Открытое горение было ликвидировано на площади 196 кв.м. в 02:24. Три человека погибли.

«Личности погибших и причины пожара устанавливаются», — добавили в чрезвычайном ведомстве.

Ранее сообщалось, что 42 пожара зарегистрировано на территории Нижегородской области за прошедшие сутки.