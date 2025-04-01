Три человека погибли на пожаре в Ковернинском округе

Пожар произошел в личном жилом доме на улице Юбилейной в деревне Большие мосты сегодня ночью, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу № 1-БИС. Открытое горение было ликвидировано на площади 196 кв.м. в 02:24. Три человека погибли.
«Личности погибших и причины пожара устанавливаются», — добавили в чрезвычайном ведомстве.
Ранее сообщалось, что 42 пожара зарегистрировано на территории Нижегородской области за прошедшие сутки.