Втайне от мужа самарчанка стала наркокурьером

В ходе предварительного следствия установлено, что летом прошлого года женщина, работая оператором контактного центра в одной из пиццерий областного центра, из-за тяжелого материального положения, решила найти подработку. Как рассказала жительница Самары следователю, супруг не мог найти постоянную работу, ухаживал за больной матерью и несовершеннолетней дочерью. Втайне от семьи она откликнулась на объявление о высокооплачиваемой работе, суть которой состояла в получении, фасовке и распространении запрещенных веществ через тайники — закладки.