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В Омской области осудили 50-летнего наркомана за вождение «под кайфом»

Мужчина уже во второй раз попался за рулем в состоянии наркотического дурмана.
Источник: Комсомольская правда

Омский областной суд изменил приговор жителю Русской Поляны, который был осужден за езду в состоянии наркотического опьянения к 1 году и 4 месяцем исправительных работ.

Прокуратура посчитала наказание слишком мягким и инициировало повторное судебное разбирательство. Как оказалось, 50-летний мужчина уже не первый раз сел за руль в состоянии наркотического дурмана. Кроме того, за водителем числилась масса мелких нарушений ПДД. Только по счастливой случайности никто не пострадал от такой езды.

Омский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и ужесточил приговор. Теперь 50-летний мужчина проведет 1 год в колонии-поселении. Также у мужчины конфисковали автомобиль Nissan Dayz ROOX.

Ранее мы писали, что в Москве задержали 44-летнего омича, подозреваемого в краже 3,5 млн рублей.