В Омской области осудили 50-летнего наркомана за вождение «под кайфом»

Прокуратура посчитала наказание слишком мягким и инициировало повторное судебное разбирательство. Как оказалось, 50-летний мужчина уже не первый раз сел за руль в состоянии наркотического дурмана. Кроме того, за водителем числилась масса мелких нарушений ПДД. Только по счастливой случайности никто не пострадал от такой езды.