Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2719 человек

«Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что к настоящему моменту в результате сильного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, погибли 2719 человек, 4521 получил травмы и 441 человек пропал без вести. По его словам, число погибших может превысить 3 тысячи человек», — говорится в публикации.