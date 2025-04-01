Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2719 человек

ПЕКИН, 1 апр — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2719, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на премьера этой страны.

Источник: Reuters

«Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что к настоящему моменту в результате сильного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, погибли 2719 человек, 4521 получил травмы и 441 человек пропал без вести. По его словам, число погибших может превысить 3 тысячи человек», — говорится в публикации.

Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.

Посольство в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.