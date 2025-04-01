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В Екатеринбурге двое мужчин пытались увести малолетних девочек

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по сообщению о возможных противоправных действиях в отношении малолетних девочек в Екатеринбурге.

Об этом сообщает Центральный аппарат ведомства.

Поводом для проверки стали сообщения в социальных сетях. Двое мужчин пытались познакомиться с малолетними девочками и увести их с собой.

Недалеко от места происшествия находился отец одной из девочек. Он окликнул свою дочь, после этого мужчины убежали.

Следственные органы начали проверку. Александр Бастрыкин поручил начальнику Следственного управления СКР по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.