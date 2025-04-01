Пожар частного жилого дома унес жизнь пенсионера в Могилевском районе

Инцидент произошел в ночь с 31 марта на 1 апреля в агрогородке Махово, сообщение о возгорании поступило в 0.08. Спасателям позвонила женщина, которая проснулась от звука стреляющего шифера. Она вызвала подразделения МЧС и разбудила соседей.
На месте спасатели обнаружили открытое горение жилого дома, кровля которого уже обрушилась. По словам соседей, внутри мог находиться человек. В ходе тушения пожара на полу возле печи найден погибший хозяин дома, пенсионер 1955 г.р.
Предварительная причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, а также нарушения в устройстве и эксплуатации печного отопления.