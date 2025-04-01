Пожилая женщина и ее сын погибли при пожаре в Поставском районе

Трагедия произошла во вторник, 1 апреля, в населенном пункте Христово, информация о возгорании спасателям поступила в 04:13. Когда пожарные прибыли к месту ЧП, деревянный одноэтажный дом был полностью охвачен огнем, частично обрушилась его кровля. Тела погибших были обнаружены при ликвидации пожара. В деревню прибыла следственно-оперативная группа.