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Пожилая женщина и ее сын погибли при пожаре в Поставском районе

Следователи в качестве основной версии возникновения пожара рассматривают неосторожность при курении.

Источник: Александра Левчук/ТАСС

МИНСК, 1 апр — Sputnik. Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Поставском районе, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Трагедия произошла во вторник, 1 апреля, в населенном пункте Христово, информация о возгорании спасателям поступила в 04:13. Когда пожарные прибыли к месту ЧП, деревянный одноэтажный дом был полностью охвачен огнем, частично обрушилась его кровля. Тела погибших были обнаружены при ликвидации пожара. В деревню прибыла следственно-оперативная группа.

«Установлено, что в доме проживали 89-летняя женщина и ее 57-летний сын. Соседи погибших пояснили, что мужчина курил в жилище», — сказали в СК.

Там также уточнили, что слова местных жителей подтвердились в ходе осмотра — очаг возгорания был найден в комнате мужчины.

В качестве предварительной версии возникновения пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.

По факту Поставским районным отделом СК в настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.