В Башкирии экс-адвокат предстанет перед судом за мошенничество.

Бывший адвокат предстанет перед судом за мошенничество. Как сообщили в пресс-службах СУ СКР по РБ и прокуратуры РБ, в июле 2024 года в Нефтекамске женщина, в отношении которой проводилась полицейская проверка по факту подделки подписей, обратилась за помощью к адвокату. Он сообщил ей, что может за 1,6 млн рублей добиться прекращения проверки и невозбуждения уголовного дела, передав эту сумму якобы знакомому стражу порядка в качестве взятки. На самом деле правозащитник хотел присвоить деньги себе, так как связей в полиции у него не было.
Женщина поняла, что 37-летний мужчина действует незаконно, и обратилась в правоохранительные органы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Управления ФСБ России по РБ обвиняемый был задержан с поличным при передаче денег. Материалы передали в следственные органы СК России, где было принято решение о возбуждении уголовного дела.
Фигуранта заключили под стражу. На его банковские счета наложили арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее стало известно, что в Башкирии предстанет перед судом бывший глава сельсовета.