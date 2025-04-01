В Башкирии экс-адвокат предстанет перед судом за мошенничество.

Бывший адвокат предстанет перед судом за мошенничество. Как сообщили в пресс-службах СУ СКР по РБ и прокуратуры РБ, в июле 2024 года в Нефтекамске женщина, в отношении которой проводилась полицейская проверка по факту подделки подписей, обратилась за помощью к адвокату. Он сообщил ей, что может за 1,6 млн рублей добиться прекращения проверки и невозбуждения уголовного дела, передав эту сумму якобы знакомому стражу порядка в качестве взятки. На самом деле правозащитник хотел присвоить деньги себе, так как связей в полиции у него не было.