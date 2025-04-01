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На трассе в Ростовской области фургон врезался в грузовик, есть пострадавшие

Два человека попали в больницу после ДТП с фургоном и грузовиком в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Рано утром 1 апреля на трассе Новошахтинск — Гуково в Ростовской области произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 32-летний водитель автомобиля «ГАЗ-2705» столкнулся с грузовиком Howo, остановившемся из-за поломки. После этого в больницу с травмами попали сам водитель «ГАЗа» и его 55-летний пассажир.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Водителям напоминают: на дорогах нужно строго соблюдать ПДД, контролировать скорость и дистанцию. Нужно избегать резких маневров, нельзя отвлекаться на гаджеты или разговоры.