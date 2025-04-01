В Уфе начался процесс по делу о попытке поджога сотовой вышки

В начале апреля 2024 года трое уфимских студентов были задержаны по подозрению в попытке диверсии. По информации пресс-службы УФСБ по Башкирии, они вступили в Telegram в переписку с неизвестными лицами, получив инструкции по поджогу объекта связи. За противоправные действия они рассчитывали получить денежное вознаграждение. По информации ГТРК «Башкортостан», речь шла о сумме порядка 20 тыс. руб. Попытку поджога вышки связи сорвали оперативники, задержавшие подозреваемых с поличным.