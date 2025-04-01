Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде водитель «БМВ» сбил девушку, выходившую из трамвая

В Калининграде произошло ДТП с участием пешехода и легкового авто.

Водитель «БМВ» сбил девушку, которая выходила из трамвая.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Калининградской области, в результате аварии девушка получила травмы. Ей потребовалась госпитализация.

Специалисты ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Калининграде на Челнокова произошло массовое ДТП, в котором пострадало 6 автомобилей. Очевидцы утверждают, что виноват в аварии желтый «Фольксваген», который врезался в выезжавший с парковки другой автомобиль.