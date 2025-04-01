В Калининграде водитель «БМВ» сбил девушку, выходившую из трамвая

Водитель «БМВ» сбил девушку, которая выходила из трамвая.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД Калининградской области, в результате аварии девушка получила травмы. Ей потребовалась госпитализация.
Специалисты ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Калининграде на Челнокова произошло массовое ДТП, в котором пострадало 6 автомобилей. Очевидцы утверждают, что виноват в аварии желтый «Фольксваген», который врезался в выезжавший с парковки другой автомобиль.