В Калининграде водитель «БМВ» сбил девушку, выходившую из трамвая

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Калининграде на Челнокова произошло массовое ДТП, в котором пострадало 6 автомобилей. Очевидцы утверждают, что виноват в аварии желтый «Фольксваген», который врезался в выезжавший с парковки другой автомобиль.