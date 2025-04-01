Польша намерена объявить в розыск медэкспертов по делу о катастрофе под Смоленском

«Я думаю, что мы будем ходатайствовать перед судом об аресте [российских судмедэкспертов], который необходим для того, чтобы выдать постановление о розыске и начать международный розыск», — заявил Шварц. Как утверждает польская сторона, ею были выявлены «серьезные нарушения в более чем 60 протоколах вскрытий». «Нам необходимо предпринять все шаги, чтобы выдвинуть обвинения и получить объяснения от российских экспертов. Мы считаем, что российская сторона должна представить свою версию того, почему произошли такие нарушения», — добавил представитель польской прокуратуры.
Следственная группа № 1 в Национальной прокуратуре Польши занимается расследованием причин смоленской авиакатастрофы с 2016 года и планирует завершить следствие до конца 2025 года. В настоящее время прокуратура ожидает перевода доклада международной группы экспертов, которая должна была установить причины и обстоятельства катастрофы. Утверждается, что этот доклад окончательно должен опровергнуть версию о покушении и взрыве на борту, которую активно продвигает брат погибшего при крушении президента Польши Леха Качиньского Ярослав.
Вместе с тем, Варшава не оставляет попыток обвинить в халатности и нарушениях российскую сторону. Так, в 2020 году польская прокуратура подала в районный суд в Варшаве ходатайство о временном аресте трех российских диспетчеров. Как сообщила тогда пресс-секретарь прокуратуры Ева Бялик, обвинения, предъявленные диспетчерам, касаются умышленного доведения до авиакатастрофы, что привело к смерти большого числа людей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы арестовать российских диспетчеров, заявила, что Варшава игнорирует факты и доводит ситуацию до абсурда, пытаясь заработать на трагедии политические очки и обвинить в случившемся Россию.
Авиакатастрофа под Смоленском
Лайнер Ту-154М польского правительственного авиаотряда разбился утром 10 апреля 2010 года под Смоленском в условиях густого тумана. В результате погибли все 96 человек, находившиеся на борту, включая президента Польши Леха Качиньского и его супругу Марию. Высокопоставленная польская делегация летела в Катынь для проведения траурных мероприятий.
В докладе польской правительственной комиссии среди причин крушения воздушного судна названы ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS. Польские эксперты пришли к выводу, что причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг.
В октябре 2015 года к власти в Польше пришла правая партия «Право и справедливость». Новое правительство заявило о недостаточно тщательном изучении всех обстоятельств трагедии прежним руководством страны. В начале марта 2016 года была возобновлена работа правительственной комиссии по расследованию авиационных происшествий, которая еще в 2011 году закрыла дело об авиакатастрофе. В апреле 2019 года возглавивший к этому моменту комиссию Антоний Мачеревич сообщил, что лаборатория, близкая к Минобороны Великобритании, якобы обнаружила на обломках Ту-154 частицы взрывчатого вещества.
15 декабря 2023 г. Министерство обороны Польши сообщило о решении закрыть эту комиссию. Было объявлено, что это решение Минобороны «не подлежит пересмотру», а против Мачеревича ведется расследование в отношении совершенных им нарушений во главе следственного органа.