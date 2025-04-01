Польша намерена объявить в розыск медэкспертов по делу о катастрофе под Смоленском

«Я думаю, что мы будем ходатайствовать перед судом об аресте [российских судмедэкспертов], который необходим для того, чтобы выдать постановление о розыске и начать международный розыск», — заявил Шварц. Как утверждает польская сторона, ею были выявлены «серьезные нарушения в более чем 60 протоколах вскрытий». «Нам необходимо предпринять все шаги, чтобы выдвинуть обвинения и получить объяснения от российских экспертов. Мы считаем, что российская сторона должна представить свою версию того, почему произошли такие нарушения», — добавил представитель польской прокуратуры.