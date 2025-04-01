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В Воронеже на мосту водитель «Киа» врезался в автобус, ранены две женщины

На мосту возле Площади Заставы мужчина за рулем «Киа» столкнулся с маршрутным «Нефазом», в больницу попали две женщины.

Источник: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области

В понедельник, 31 марта, в 14.10 в Воронеже на мосту около Площади Заставы, недалеко от дома № 59 по улице Плехановской, случилось ДТП. 59-летний местный житель, руливший «Киа Авелла», ехал со стороны Московского проспекта в направлении Кольцовской. Он решил изменить траекторию движения машины, не убедившись в безопасности этого маневра. В результате он врезался в автобус «Нефаз» маршрута № 80, которым управлял 58-летний житель Воронежа.

В аварии пострадали две женщины, ехавшие в автобусе, 22 и 59 лет. Обеих на скорой увезли в больницу.

Напомним, 31 марта около 11.40 в Семилукском районе 75-летний водитель «Лады-Приоры», нарушив правила проезда перекрестка, врезался в «Джили Монджаро». В аварии пострадал сам предполагаемый виновник аварии и его 77-летняя пассажирка.