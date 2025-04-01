В Воронеже на мосту водитель «Киа» врезался в автобус, ранены две женщины

В понедельник, 31 марта, в 14.10 в Воронеже на мосту около Площади Заставы, недалеко от дома № 59 по улице Плехановской, случилось ДТП. 59-летний местный житель, руливший «Киа Авелла», ехал со стороны Московского проспекта в направлении Кольцовской. Он решил изменить траекторию движения машины, не убедившись в безопасности этого маневра. В результате он врезался в автобус «Нефаз» маршрута № 80, которым управлял 58-летний житель Воронежа.