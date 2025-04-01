«Восьмилетний мальчик, 55-летняя женщина и 39-летний мужчина попали в больницу». Суд дал пять лет водителю BMW, врезавшемуся в маршрутку с пассажирами под Житковичами

Пять лет получил водитель BMW из-за жесткого ДТП с маршруткой под Житковичами. Подробности рассказали в официальном телеграм-канале газета «На страже» и журнала «Милиция Беларуси».
Сообщается, что за несколько дней до Нового 2025 года 24-летний пьяный водитель BMW ехал по автодороге Р-88 Житковичи — Давид-Городок — граница Украины и врезался в маршрутку Mercedes Sprinter. После столкновения транспортные средства перевернулись.
Говорится, что восьмилетний мальчик, 55-летняя женщина и 39-летний мужчина из салона маршрутки с травмами увезли в больницу. После ДТП водитель BMW, а также пассажиры, находившиеся в указанном авто, скрылись, но их смогли задержать.
Пять лет получил водитель BMW из-за жесткого ДТП с маршруткой под Житковичами. Фото: телеграм-канал УВД Гомельского облисполкома.
Уже в суде водитель чистосердечно раскаялся. Суд его признал виновным и назначил пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и на 8 лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.
Ранее СК назвал виновного в жестком ДТП рейсового автобуса с фурой в Минске с полусотней пострадавших: «Водитель был без очков и свою вину не признал».
Тем временем мама пропавшего под Барановичами десятилетнего мальчика раскрыла подробности его исчезновения: «Повернул в другую сторону, упал в яму, переночевал в поле, звал на помощь».
Кроме того, суд вынес приговор минчанке, вылившей на голову мужа уксус: «Застала своего супруга в гостиной вместе с любовницей на диване без одежды».