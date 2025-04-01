«Восьмилетний мальчик, 55-летняя женщина и 39-летний мужчина попали в больницу». Суд дал пять лет водителю BMW, врезавшемуся в маршрутку с пассажирами под Житковичами

Говорится, что восьмилетний мальчик, 55-летняя женщина и 39-летний мужчина из салона маршрутки с травмами увезли в больницу. После ДТП водитель BMW, а также пассажиры, находившиеся в указанном авто, скрылись, но их смогли задержать.