В Павлодаре осуждены организаторы финансовой пирамиды «HAS»

Позиционируясь компанией, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность, подозреваемые убеждали доверчивых граждан вкладывать свои деньги в различные инвестиционные проекты с обещанием пассивного ежемесячного дохода до 70%.
В социальных сетях активно запускались ложные акции, в том числе по строительству жилых домов в городах Астана и Косшы.
Для создания иллюзии активной стройки использовались декорации и нанималась специальная техника.
В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 5 тыс вкладчиков.
Суд приговорил 5-х соучастников к лишению свободы сроком от 6 до 12 лет.
Кроме того, в счет возмещения ущерба потерпевшим обращено взыскание на имущество стоимостью свыше 1 млрд тенге, приобретенное на средства вкладчиков.
В числе активов — 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счетах.