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В башкирском селе подросток избил сверстника-инвалида: возбуждена «уголовка»

В Башкирии завели уголовное дело из-за избиения 16-летнего инвалида.

Источник: Комсомольская правда

В Мечетлинском районе Башкирии началось расследование избиения сверстником 16-летнего инвалида. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

Информация о произошедшем стала известна после публикации в социальных сетях видеозаписи инцидента, снятого в селе Большеустьикинское. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства инцидента.

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