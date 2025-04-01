В башкирском селе подросток избил сверстника-инвалида: возбуждена «уголовка»

В Мечетлинском районе Башкирии началось расследование избиения сверстником 16-летнего инвалида. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.
Информация о произошедшем стала известна после публикации в социальных сетях видеозаписи инцидента, снятого в селе Большеустьикинское. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства инцидента.
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