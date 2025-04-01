В Тольятти предъявлено обвинение участникам ОПГ под руководством врача-нарколога

Как следует из материалов дела, с марта 2022 года по декабрь 2024 года под руководством врача-нарколога частного медицинского центра злоумышленники незаконно выводили из запоя жителей Самарской области. При этом у центра не было лицензий на предоставление подобных услуг на дому и на использование психотропных и сильнодействующих веществ.