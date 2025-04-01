Экс-аким Атырау Кайрат Уразбаев обжаловал приговор

По материалам суда, тем самым руководитель отдела земельных отношений внес в приложение к протоколу земельной комиссии ложные сведения о якобы рассматривавшихся на заседании комиссии 18 заявлениях. При этом в предъявленном другим подсудимым обвинении не было указано конкретно, в какие именно документы (акты выбора земельного участка, протоколы земельной комиссии и т. д. ) были внесены ложные сведения либо исправления. Фактов внесения другими подсудимыми в документы ложных сведений суд не установил.