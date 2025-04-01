Экс-аким Атырау Кайрат Уразбаев обжаловал приговор

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, судебная коллегия по уголовным делам Атырауского областного суда рассмотрела уголовное дело в отношении бывших должностных лиц акимата Атырау по апелляционным жалобам адвокатов и апелляционному ходатайству заместителя прокурора Атырауской области.
Ранее приговором суда первой инстанции бывший аким, руководитель отдела земельных отношений и глава отдела архитектуры и градостроительства были признаны виновными по п. 3 ч. 4 ст. 361 УК (Злоупотребление должностными полномочиями. Начальников отделов приговорили к 6 и 5 годам ограничения свободы.
Бывшему акиму города Кайрату Уразбаеву с учетом меньшего объема предъявленного обвинения назначили наказание в виде 3 лет ограничения свободы. При этом экс-градоначальник был оправдан по ч. 3 ст. 369 УК (Служебный подлог). Всех троих пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе.
«Кайрат Уразбаев, являясь акимом города, дал поручение руководителю отдела земельных отношений и руководителю отдела архитектуры и градостроительства о выдаче восьми земельных участков, находящихся в рекреационной зоне», — установил суд.
В итоге подчиненные акима, вступив между собой в сговор, выдали 18 земельных участков, находящихся в рекреационной и санитарной зонах.
По материалам суда, тем самым руководитель отдела земельных отношений внес в приложение к протоколу земельной комиссии ложные сведения о якобы рассматривавшихся на заседании комиссии 18 заявлениях. При этом в предъявленном другим подсудимым обвинении не было указано конкретно, в какие именно документы (акты выбора земельного участка, протоколы земельной комиссии
«Органом уголовного преследования не представлено доказательств совершения хищения имущества. Одни и те же действия подсудимых квалифицированы по разным статьям как злоупотребление полномочиями и мошенничество», — отметили в суде.
Судебная коллегия областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции. Оснований для изменения или отмены приговора не установили. В связи с этим постановлением судебной коллегии по уголовным делам приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.